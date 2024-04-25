Подростка из Франции обвинили в планах устроить теракт на Олимпиаде

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Что известно об этой ситуации?

Подростка из Франции обвинили в планах устроить теракт на Олимпиаде

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Liponne

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Французские правоохранители задержали подростка, подозреваемого в подготовке теракта во время летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Так, 16-летнего жителя департамента Верхняя Савойя на востоке страны задержали сотрудники полиции Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Юноша пытался купить материалы для изготовления взрывчатки в соцсетях.

Из-за подозрительной активности он попал под наблюдение правоохранителей. Подросток был арестован в доме родителей, затем там провели обыск, изъяв телефон юноши для отправки на экспертизу.

«В полиции подросток признался, что хотел совершить нападение во время Олимпийских игр с применением винтовки и взрывчатки», — говорится в материале.

Фигурант дела рассказал силовикам, что хотел устроить теракт в деловом квартале Дефанс в западном пригороде Парижа. Там запланированы соревнования по плаванию в рамках Олимпиады.

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