Подростка из Франции обвинили в планах устроить теракт на Олимпиаде

Французские правоохранители задержали подростка, подозреваемого в подготовке теракта во время летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Так, 16-летнего жителя департамента Верхняя Савойя на востоке страны задержали сотрудники полиции Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Юноша пытался купить материалы для изготовления взрывчатки в соцсетях.

Из-за подозрительной активности он попал под наблюдение правоохранителей. Подросток был арестован в доме родителей, затем там провели обыск, изъяв телефон юноши для отправки на экспертизу.

«В полиции подросток признался, что хотел совершить нападение во время Олимпийских игр с применением винтовки и взрывчатки», — говорится в материале.

Фигурант дела рассказал силовикам, что хотел устроить теракт в деловом квартале Дефанс в западном пригороде Парижа. Там запланированы соревнования по плаванию в рамках Олимпиады.