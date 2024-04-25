В МЧС рассказали об отслеживании очагов возгораний с помощью спутников

Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.

В российских регионах начали подготовку к пожароопасному сезону. Оперативные службы перевели в режим повышенной готовности.

Мониторинг ведут даже там, где сейчас бушуют паводки. Те же Курганская и Тюменская области входят в топ регионов с высоким риском возникновения пожаров.

С начала года сотрудники МЧС больше 25 тысяч раз выезжали на места возгораний. Фиксировали их с помощью беспилотников и даже из космоса — для этого на орбите работают спутники зондирования Земли.

«С помощью использования спутников мы выявляем термоточки, и в том числе термоточки которые связаны, в том числе, с ландшафтными — это, если по простому говорить, пожары в степи. И пожары в лесах», — отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

Инспекторы МЧС проводят рейды. Их задача — выявить нарушения пожарной безопасности.

Классический пример, когда на дачном участке загорается мусор или стройматериалы. А после огонь охватывает соседние дома и перекидывается на лес.

С гражданами ведут профилактические беседы, раздают памятки. Ну а нарушителям выписывают штрафы.