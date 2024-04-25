Космонавты Кононенко и Чуб выйдут 25 апреля за борт МКС

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб сегодня выйдут в открытый космос. Им предстоит установить научную аппаратуру.

Она необходима для проведения целого ряда экспериментов. За бортом станции россияне проведут более шести с половиной часов.

Кононенко и Чуб уже во второй раз будут работать в паре в открытом космосе. Первый был в октябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Международной космической станции астронавты обнаружили новую форму жизни, которую невозможно убить. Разумная бактерия-мутант образовалась во внеземном пространстве на стенах МКС.

Неожиданно сотрудники станции обнаружили странное, дурно пахнущее вещество. Как оказалось, большая колоний бактерий Enterobacter bugandensis была обнаружена там еще пять лет назад, однако со временем организм мутировал под воздействием межпланетной радиации.