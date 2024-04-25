В России могут законодательно запретить спам-звонки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Шадаев: Минцифры РФ готовит законопроект, запрещающий спам-звонки

В России могут законодательно запретить спам-звонки

Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

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Кто является автором инициативы и что конкретно она подразумевает?

В России могут запретить спам-звонки на законодательном уровне. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, ведомство уже готовит соответствующий законопроект.

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам, и Минцифры планирует запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — отметил министр в своем выступлении на форуме «Телеком Будущее 2024».

Стоит отметить, что за рекламные обзвоны ответственность существует и сейчас, правда, административная. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля этого года. За его нарушение предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей — для физических лиц, до 100 тысяч — для должностных лиц. Юрлица и организации могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая еще ответственность предусмотрена законом о спам-обзвонах, подписанным Путиным.

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