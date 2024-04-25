«Большое событие»: выставку «Россия» на ВДНХ посетили 11 миллионов гостей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 11 миллионов гостей

«Большое событие»: выставку «Россия» на ВДНХ посетили 11 миллионов гостей

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Юбилейной посетительницей стала Ольга, которая приехала в Москву из Орла с семьей.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова, которая приехала в Москву из Орла вместе с мужем Анатолием и двумя дочками. Семья поделилась радостью, что им удалось попасть на выставку, да еще и так удачно!

«Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — прокомментировала Ольга.

Дирекция выставки дарит подарки юбилейным гостям. Супружеская чета и девочки получили сертификат на четырехдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, в рамках которого им удастся посетить самые красивые и знаковые места города, а также отведать местную кухню и посетить несколько мастер-классов.

«Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру», — отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Она также добавила, что с 25 апреля в павильонах на ВДНХ будут представлены обновленные экспозиции и пригласила всех россиян и гостей страны лично познакомиться с ними.

Владимир Мазур же подчеркнул, что знакомство с Томском — это знакомство со сказкой, ведь сегодня город и дышит наукой, и культурой, и сибирской стариной.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Продлится выставка до 8 июля.

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