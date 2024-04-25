Путин поблагодарил народ Донбасса за мужество и героизм

Жители этих регионов страдают от преступных действий ВСУ уже многие годы.
Фото, видео: © РИА Новости / Анна Садовникова; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Донбасса выпали тяжелейшие испытания, которые «иногда в голове не укладываются», но порядок в этих регионах будет наведен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Российский лидер подчеркнул, что нужно благодарить жителей Донбасса и Новороссии за проявленное ими мужество, терпение и героизм.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жертвами киевского режима стали 17 тысяч мирных жителей.
- 25 апр
- «Приходят деньги»: Кормухина рассказала о поддержке иностранцами российских бойцов
- 25 апр
- «Царь мангал»: российские бойцы эвакуировали танк, штурмовавший «опорник» ВСУ в ДНР
- 25 апр
- «В режиме реального времени»: Путин рассказал, от чего зависит успех на поле боя
- 25 апр
- СМИ назвали количество тайно переданных Украине ракет ATACMS
- 25 апр
- «Предпринимают попытку»: зачем в Харькове эвакуируют важнейшие предприятия
- 25 апр
- На Украине заявили о взрывах в Кривом Роге
- 25 апр
- Войска России поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» на Украине
- 25 апр
- «Ничего больше»: Азербайджан однозначно ответил на вопрос помощи Украине
- 25 апр
- «Мы добьемся своего»: Песков заявил о невозможности ATACMS изменить ход СВО
- 25 апр
- Захарова указала на обнародование Ереминым сведений об охоте ВСУ за журналистами
Читайте также
59%
-0.38 98.71
-0.20
Нашли ошибку?