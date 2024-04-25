Путин поблагодарил народ Донбасса за мужество и героизм

Жителям Донбасса выпали тяжелейшие испытания, которые «иногда в голове не укладываются», но порядок в этих регионах будет наведен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются, на это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно», — сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российский лидер подчеркнул, что нужно благодарить жителей Донбасса и Новороссии за проявленное ими мужество, терпение и героизм.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жертвами киевского режима стали 17 тысяч мирных жителей.