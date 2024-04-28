Проект мирового масштаба: как модернизация БАМа изменит страну

Пока Запад пытается нас изолировать, Россия строит новую мировую логистику.

В России прекрасно понимают важность Восточного вектора развития, а потому с таким размахом отметили юбилей БАМа. Байкало-Амурскую магистраль начали строить формально еще до войны, но масштабно приступили, сделали всесоюзной стройкой в 1974-м на съезде ВЛКСМ, который проходил в Кремле.

Спустя полвека бывших комсомольцев, всю жизнь посвятивших БАМу, чествовали в том же зале. Президент Владимир Путин подчеркнул, что у мега-проекта славное прошлое и блестящие перспективы.

«На рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения», — указал он.

Железнодорожники рассматривают обе магистрали, что идут сквозь Сибирь до берегов Тихого океана — БАМ и Транссиб — как единое целое, Восточный полигон. За последние десять лет его пропускную способность увеличили в три раза с 67 миллионов тонн до 180.

И вот начинается новый, третий этап модернизации, чтобы выйти на объемы в 270 миллионов тонн в год. Объяснять не надо, зачем нам такие мощности для переброски грузов из одного конца страны в другой.

Но расширяться сложно из-за особых природных условий тех мест, где проложены магистрали. Особенно БАМ — он идет севернее Транссиба, 4,3 тысячи километров стальной дороги там, где она физически невозможна — треть пути по вечной мерзлоте, треть — по горам, горам сейсмически активным, между прочим.

В основном БАМ однопутный и на тепловозной тяге. Трасса пересекает 11 полноводных рек, то есть нужно строить новые мосты, рубить тоннели, а вокруг на сотни километров тайга с редкими поселками.

И все строительные грузы надо везти с собой с большой земли. БАМ дал жизнь 63 новым поселкам и городам, вдоль дороги 106 новых крупных еще неосвоенных месторождений.

Реформаторы 1990-х считали строительство дороги ошибкой, а саму магистраль — убыточной. Хорошо, что их время ушло, а БАМ и Транссиб остались и развиваются.

Это главный на данный момент, но не единственный транспортный мега-проект. Добавим сюда Северный морской путь и транспортный коридор «Север — Юг» от незамерзающих портов Арктики через Петербург до Каспийского моря и дальше — Индийского океана, который наряду с Транссибом и БАМом становится «скелетом» становым хребтом всей Евразии.

«Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик Союза, транспортный коридор „Север — Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации. Речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», — говорит Путин.

«Сегодня отрадно, что современные российско-азербайджанские отношения основаны на этом прочном фундаменте: на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке и нацеленности на результат», — отметил Ильхам Алиев.

То, что президент Азербайджана был почетным гостем на юбилее БАМа, — не случайно. Отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев был ответственным в советском правительстве за этот мега-проект.

Причем — в самые ответственные годы, 1980-е, когда уже начался дефицит и перебои с материалами и финансами. Старожилы стройки говорят: не было бы Алиева, не было бы БАМа.

И это общее прошлое и взаимное уважение — тот фундамент, на котором можно строить отношения и дороги — хоть с Запада на Восток, хоть с Севера на Юг.

Как Россия использует свое уникальное геостратегическое положение, расскажет корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас. Не просто стройка, а грандиозный проект, который прямо сейчас меняет жизнь страны.

Миллионы судеб и одна общая идея — сейчас, как и 50 лет назад. Последний супер-проект Советского Союза.

Вот только в конце XX века БАМ как только не называли, самое приличное — «дорога в никуда». Тогда вообще советские успехи пытались забыть.

Вокзал Тайшет — именно здесь начинается Байкала-Амурская магистраль. Отсюда поезда с грузами и пассажирами уходят на Дальний Восток — до самой крайней точки, Советской гавани, больше четырех тысяч километров железной дороги.

Именно по этой дороге уже Россия сейчас триумфально развернулась на Восток. И продолжать этот путь — стратегически важно.

«БАМ уже перегружен! Есть огромный спрос на продукцию, которая производится в России. Быстрое развитие стран Глобального Юга приводит к спросу на энергоносители», — говорит заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов.

Обновление БАМа идет с 2013 года: проложили и обновили свыше пяти тысяч километров путей, построили новые мосты, тоннели, подстанции. Пропускная способность уже увеличилась почти в два раза.

Масштаб работ сейчас — не меньше, чем на той самой всесоюзной стройке. Суровые природные условия и несгибаемый характер строителей БАМа: в начале 1970-х сюда хлынул поток добровольцев со всей страны.

«Ну, БАМ — это жизнь моя. Я здесь прожила сознательную, можно сказать, жизнь», — делится строитель Татьяна Михайловна.

Не просто стройка — первопроходцы-романтики посвящали БАМу песни и стихи. Надежда Микулич, солистка группы «Верасы», дважды приезжала выступать на БАМ поддержать комсомольцев.

На одной сцене пела с Дин Ридом. Знаменитый американец пел на весь мир о том, как советский народ творит историю.

«Я с Дином поцеловалась по-настоящему! А кто-то снимал. И такая буська хорошая, а кто снимал, я так и не нашла… Такая память была б хорошая», — говорит Микулич.

Глобальный проект объединил всю страну — от простых работяг до первых лиц. Ефим Басин вспоминает, как решения Гейдара Алиева — не в кабинетах, а прямо на объекте — помогли вовремя завершить стройку.

«Без задержки обеспечили золотую стыковку, золотую стыковку, которая действительно была со слезами на глазах, потому что люди стремились к этой дате десять лет», — рассказал начальник строительства БАМа, замминистра транспорта СССР в 1980-1990-е Ефим Басин.

История повторяется — и сейчас на БАМе опять трудятся новые поколения романтиков, покоряющих Сибирь. В помощь — современные технологии и сильнейшая инженерная школа.

Мощность магистрали растет, завершилась реконструкция станции «Ванино». Это крупный транспортный узел, обслуживающий тихоокеанские порты.

Теперь он сможет принимать поезда длиной 71 вагон и массой больше 7,1 тысячи тонн. Это почти в три раза больше, чем до модернизации.

А ведь уже сейчас есть, что возить — например, богатейшее Эльгинское месторождение на юге Якутии, больше двух миллиардов тонн высококачественного угля. Его добывать по-настоящему начали там только четыре года назад.

Но рост добычи стопорили именно ограничение пропускной способности БАМа. Похожая ситуация и на другом уникальном объекте — Огоджинском.

Там недавно провели новую разведку и выяснилось, что залежей того же угля в четыре раза больше, чем думали раньше. Уже готов инвестпроект на 107 миллиардов рублей — когда его реализуют, тоже нужны будут пути для освоения этих природных богатств.

«Это крайне выгодно экономически. Как государству в целом, так и экономически агентам железной дороги и тем, кто обслуживает, экспортом-импортом занимается. Вместе с железной дорогой всегда идут коммуникации», — указал доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

«Были сформированы мастер-планы основных городов Дальнего Востока, в том числе и столица БАМа Тында получила новый мастер-план. Мы можем ожидать какого-то нового импульса городского развития данных населенных пунктов», — отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

И даже так обновленный БАМ — лишь часть новой логистической системы страны. Один из самых заметных проектов — трасса М-12.

Уже открыт участок от Москвы до Казани, планируют продлить до Владивостока. За десять лет вдоль магистрали построят миллионы квадратных метров логистических комплексов.

И это только одна дорога, планы куда масштабнее. Речь о создании нескольких евразийских меридианов.

«Север — Юг» от Мурманска до иранского Бендер-Абасса. На всем маршруте появится бесшовное железнодорожное сообщение.

Второй — транспортная артерия из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии и портов в двух океанах. Запланирована модернизация центрального участка Транссиба.

Еще один коридор — от Арктики через Лену и Амур на юг. Новые порты на меридиональных маршрутах помогут разгрузить Восточный полигон.

А Севморпуть уже доказывает свою эффективность. В 2023 году перевезено около 36 миллионов тонн грузов.

Прогноз на 2030-й — 150 миллионов тонн. Верфи загружены, идет модернизация действующих судов и строительство новых.

Пока Запад пытается нас изолировать, Россия строит новую мировую логистику — Восточный железнодорожный полигон, трассы, евразийские меридианы и Северный морской путь.

Проекты, про которые так же, как и про БАМ, скажут — они определили будущее страны. Да, это все были проекты, в основном, для грузовых перевозок, но есть и для пассажиров.

Супер-идея — высокоскоростная магистраль, которую уже начали строить от Москвы до Петербурга, так, чтобы между двумя столицами за два часа. Государство рассчитывает, что этот и другие мега-проекты будут реализованы в партнерстве с бизнесом.