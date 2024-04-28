Пушилин подписал указ об упразднении Министерства информации ДНР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Ведомство должно быть ликвидировано до 1 августа.

Пушилин подписал указ об упразднении Министерства информации ДНР

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации Министерства информации региона. Об этом свидетельствует документ на портале руководителя республики.

Решение принято в связи с вхождением республики в состав России и определением системы и структуры исполнительных органов республики. Ведомство должно быть упразднено до 1 августа этого года, отмечено в указе.

Кроме того, Пушилин поручил правительству ДНР создать ликвидационную комиссию и обеспечить передачу архивных документов органу, обеспечивающему деятельность главы и правительства республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Пушилин уволил Александра Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР.

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