Пушилин подписал указ об упразднении Министерства информации ДНР

Ведомство должно быть ликвидировано до 1 августа.
Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации Министерства информации региона. Об этом свидетельствует документ на портале руководителя республики.
Решение принято в связи с вхождением республики в состав России и определением системы и структуры исполнительных органов республики. Ведомство должно быть упразднено до 1 августа этого года, отмечено в указе.
Кроме того, Пушилин поручил правительству ДНР создать ликвидационную комиссию и обеспечить передачу архивных документов органу, обеспечивающему деятельность главы и правительства республики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Пушилин уволил Александра Костомарова с поста замруководителя администрации главы ДНР.
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