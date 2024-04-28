Задержаны четверо участников перестрелки в Дальнегорске

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57 0

В результате инцидента три человека получили огнестрельные ранения.

Задержаны четверо участников перестрелки в Дальнегорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Правоохранителям удалось задержать четырех человек, которые устроили перестрелку в Дальнегорске. Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 26 апреля — камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как возле Дома культуры «Химик» сначала припарковались две машины. Их них вышли пассажиры и устроили перестрелку.

После чего они скрылись с места происшествия. В результате три человека получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы. Двоих участников перестрелки уже допросили.

Кроме того, по месту проживания подозреваемых полицейские провели обыски и изъяли орудия преступления. Вскоре следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей
23:46
«На следующие 10 лет»: Зеленский заявил о переговорах с США об объемах поддержки

Сейчас читают

Умерла звезда эротических фильмов Маргарет Ли
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео