Задержаны четверо участников перестрелки в Дальнегорске

В результате инцидента три человека получили огнестрельные ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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Правоохранителям удалось задержать четырех человек, которые устроили перестрелку в Дальнегорске. Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.
Инцидент произошел 26 апреля — камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как возле Дома культуры «Химик» сначала припарковались две машины. Их них вышли пассажиры и устроили перестрелку.
После чего они скрылись с места происшествия. В результате три человека получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы. Двоих участников перестрелки уже допросили.
Кроме того, по месту проживания подозреваемых полицейские провели обыски и изъяли орудия преступления. Вскоре следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
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