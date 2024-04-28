Задержаны четверо участников перестрелки в Дальнегорске

Правоохранителям удалось задержать четырех человек, которые устроили перестрелку в Дальнегорске. Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел 26 апреля — камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как возле Дома культуры «Химик» сначала припарковались две машины. Их них вышли пассажиры и устроили перестрелку.

После чего они скрылись с места происшествия. В результате три человека получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы. Двоих участников перестрелки уже допросили.

Кроме того, по месту проживания подозреваемых полицейские провели обыски и изъяли орудия преступления. Вскоре следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.