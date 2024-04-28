«Чуваки, вы ошибаетесь»: Брухунова вспылила и обратилась к хейтерам

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 76 0

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками, что часто пропадает на работе

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Жена знаменитого комика ответила на обвинения поклонников в слишком беззаботной жизни.

Молодая супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вспылила из-за хейтеров, которые обвиняют известную модницу в слишком простой и незанятой жизни. В своем личном блоге она обратилась ко всем недоброжелателям, отметив, чем занимается на самом деле.

Глядя на страницу Брухуновой в социальной сети часто складывается впечатление, что блогер лишь ходит по театрам, трапезничает в красивых ресторанах, отправляется в поездки или на пилатес. Однако, как подчеркнула Татьяна, она много работает, причем нередко ей приходится нервничать. Также она растит двоих детей, заботу над которыми «никто не отменял».

«Поэтому те добрые в кавычках хейтеры, которые говорят мне, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные — чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько», — уверенно заявила блогер.

От Евгения Петросяна модница родила сына Вагана и девочку Матильду, появление которой на свет удивил всех — никто не видел блогера беременной. Пользователи сомневаются, что малыша выносила сама Брухунова. Они подозревают ее в тайном контракте с суррогатной мамой, однако звездные родители это категорически отвергают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухуновой «порвали директ» после признания о тяжелом заболевании.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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