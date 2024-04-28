Еще на полгода: в России продлили квоты на экспорт удобрений

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Правительство РФ продлило до 30 ноября квоты на вывоз минеральных удобрений

Еще на полгода: в России продлили квоты на экспорт удобрений

Фото: Река Александр / ТАСС

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Причем они не будут распространяться на поставки в Абхазию и Южную Осетию.

Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина приняло решение продлить действие квот на вывоз из страны минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в Telegram-канале.

«Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений — более 12,4 миллиона тонн, для сложных — около 7,3 миллиона тонн», — говорится в сообщении.

Квоты устанавливаются с 1 июня по 30 ноября 2024 года. В Кабмине уточнили, что данное решение позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасности России.

Минпромторг России займется распределением объемов квот между экспортерами. Причем они не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

В ноябре 2023 года правительство продлило на период с 1 декабря по 31 мая 2024-го действие нетарифных ограничений на вывоз минеральных удобрений.

Прежде доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец рассказал 5-tv.ru, что наше продовольствие требуется практически везде. Крупным потребителем является Европа, так как она активно использует ее в сельском хозяйстве. При этом экспорт сельхозпродукции из России затрудняется из-за логистики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев. Реализация проекта должна начаться летом.

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