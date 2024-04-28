В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами.

В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Гражданин России задержан в Германии по подозрению в убийстве двух украинцев — они были найдены в помещении торгового центра в городе Мурнау. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления полиции.

Мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами. Один из них был уже мертв, другой позже скончался в больнице. Известно, что погибшие проживали в районе Гармиш-Партенкирхен.

«В тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый, находившийся по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России», — отмечается в публикации.

На данный момент полиция продолжает расследование случившегося, а также изучает мотивы подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшая в Яйве молодая мать была убита соседом-подростком.

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