Скажется на сердце: назван самый вредный для здоровья ужин

Каких продуктов стоит избегать в вечернее время суток?

Употребление пищи с высоким содержанием кальция может повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Данное исследованием было опубликовано в научном журнале BMC Public Health.

Исследователями были проанализированы данные 36 тысяч американских жителей. Из них у четырех тысяч выявили сердечно-сосудистые заболевания. Отмечается, что увеличение потребления кальция на 5% во время завтрака за счет сокращения его потребления за ужином уменьшает риск патологий на 6%.

Дело в том, что существует зависимость работы конкретных белков от времени суток. Циркадные ритмы влияют на стенки сосудов, артериальное давление, а также на чистоту сокращения сердечной мышцы. Наличие кальция в организме также влияет на нервные клетки и активность генов.

Для подтверждения полученных результатов будут проводиться дальнейшие исследования.

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