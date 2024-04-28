Скажется на сердце: назван самый вредный для здоровья ужин

BMC: переизбыток кальция может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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Каких продуктов стоит избегать в вечернее время суток?
Употребление пищи с высоким содержанием кальция может повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Данное исследованием было опубликовано в научном журнале BMC Public Health.
Исследователями были проанализированы данные 36 тысяч американских жителей. Из них у четырех тысяч выявили сердечно-сосудистые заболевания. Отмечается, что увеличение потребления кальция на 5% во время завтрака за счет сокращения его потребления за ужином уменьшает риск патологий на 6%.
Дело в том, что существует зависимость работы конкретных белков от времени суток. Циркадные ритмы влияют на стенки сосудов, артериальное давление, а также на чистоту сокращения сердечной мышцы. Наличие кальция в организме также влияет на нервные клетки и активность генов.
Для подтверждения полученных результатов будут проводиться дальнейшие исследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли способ вылечить рак без тяжелых последствий.
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