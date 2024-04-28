Скажется на сердце: назван самый вредный для здоровья ужин

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 86 0

BMC: переизбыток кальция может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

Скажется на сердце: назван самый вредный для здоровья ужин

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Каких продуктов стоит избегать в вечернее время суток?

Употребление пищи с высоким содержанием кальция может повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Данное исследованием было опубликовано в научном журнале BMC Public Health.

Исследователями были проанализированы данные 36 тысяч американских жителей. Из них у четырех тысяч выявили сердечно-сосудистые заболевания. Отмечается, что увеличение потребления кальция на 5% во время завтрака за счет сокращения его потребления за ужином уменьшает риск патологий на 6%.

Дело в том, что существует зависимость работы конкретных белков от времени суток. Циркадные ритмы влияют на стенки сосудов, артериальное давление, а также на чистоту сокращения сердечной мышцы. Наличие кальция в организме также влияет на нервные клетки и активность генов.

Для подтверждения полученных результатов будут проводиться дальнейшие исследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли способ вылечить рак без тяжелых последствий.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 го...

Последние новости

1:20
Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому
1:05
Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске
0:48
Разделяющая черта. Между Азербайджаном и Арменией начался процесс демаркации границ
0:30
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
0:15
«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
0:00
В Польше обнаружили авиабомбу возле АЗС: идет экстренная эвакуация людей

Сейчас читают

«Звери так не кидаются»: ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону
Прямо во время концерта: за что задержали участников группы «Коррозии металла»
Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео