Торговая палата России и Италии приостановила оплату европейских товаров рублями

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Это удобная система была запущена только недавно. Чего боится Комитет финансовой безопасности Италии?

Торговая палата России и Италии приостановила оплату европейских товаров рублями

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Решено приостановить работу системы, которая позволяла России покупать итальянские товары за рубли. Такое заявление сделал глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо в беседе с РИА Новости.

«Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько Министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — сказал он.

Причиной являются опасения, что российские компании с помощью этой системы смогут обходить санкции. Пелаццо подчеркнул, что в палате не согласны с мнением Комитетом финбезопасности Италии. При этом работа системы прекратилась после обращения регулятора.

Система для ИРТП заработала в тестовом режиме в феврале 2024 года, пробный период должен был продлиться три месяца. Всего в торгпалату входят порядка 250 компаний, причем большинство из них итальянские.

В товарообмен были включены категории, которые не подпадают под антироссийские санкции. С помощью этой системы покупатель мог платить рублями за итальянские товары, а ИРТП переводила эти деньги в Италию с собственного счета в третьей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России продлили обязательную продажу валютной выручки. Требования касаются 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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