Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Южное»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

По его словам, на территории объекта появится 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. квадратных метров.

Собянин рассказал о ходе строительства электродепо «Южное»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В столице продолжается строительство электродепо «Южное» — масштабного инфраструктурного объекта Московского метрополитена, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, на территории объекта появится 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. квадратных метров. Электродепо займется ремонтом и обслуживанием поездов зеленой ветки метро.

Сейчас ведутся монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения, монтируются инженерные системы в главном ремонтном, административном корпусах и в нескольких вспомогательных зданиях.

Мэр отметил, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 электродепо. В 2024-м планируют достроить «Столбово», а к 2030-му — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».

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