«Нужен консенсус»: получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в июле

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Генсек НАТО Столтенберг: Украина не пригласят в альянс на саммите в июле

«Нужен консенсус»: получит ли Украина приглашение в НАТО на саммите в июле

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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Незалежная уже много лет мечтает стать частью альянса. Исполнится ли в обозримом будущем ее заветное желание?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не планируют приглашать в альянс на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Он отметил, что Незалежная станет членом НАТО в «подходящее время», и для принятия данного решения странам-участницам военно-политического блока нужно прийти к консенсусу.

«Чтобы это решение было принято, <…> нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — сказал Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Киев, мероприятие транслировали на YouTube-канале организации.

Так, для расширения НАТО требуется согласие всех членов объединения, однако ранее некоторые страны выступали против вступления Украины в Североатлантический альянс. Не поддержали данное решение в Германии, США, Словакии и Венгрии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО паникуют из-за уничтожения танков Abrams на Украине.

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