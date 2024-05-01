Церемония среди косяков рыб: мужчина сделал предложение своей возлюбленной на дне моря

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

В Марокко мужчина сделал возлюбленной предложение на дне моря

Церемония среди косяков рыб: мужчина сделал предложение своей возлюбленной на дне моря

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Команда дайверов даже спустила на морскую глубину необходимый инвентарь.

В Марокко вблизи города Титуан мужчина сделал предложение своей возлюбленной на дне моря. Об этом рассказал телеканал Al-Hadath.

Молодой человек не захотел банальностей, обратился в дайвинг-центр за помощью в реализации своей идеи. Для специалистов такая заявка тоже была необычной.

«Казалось, он серьезно относился к желанию опустить свою невесту в глубины подводного мира, чтобы просить ее руки. А затем он устроил вечеринку среди косяков рыб…», — рассказал руководитель дайвинг-центра Радван Буассен.

Команда дайверов сбросила в воду два стола, стулья, цветы и специальную праздничную открытку.

Руководитель центра по дайвингу рассказал, что событие получилось весьма резонансным и привлекло множество людей, желающих повторить опыт пары. Он отметил, что специалисты отдельно займутся этим вопросом. В планах — подготовка безопасной площадки для подводных церемоний на постоянной основе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин сделал предложение своей избраннице.

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