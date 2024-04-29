Больше не холост: Прохор Шаляпин сделал предложение своей избраннице

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 696 0

Певец Шаляпин собирается снова жениться

Больше не холост: Прохор Шаляпин сделал предложение своей избраннице

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Фанаты пытаются узнать личность новой пассии знаменитости.

Семейное положение певца Прохора Шаляпина изменится в скором времени. Артист решил снова узаконить свои романтические отношения, об этом он сообщил в своем блоге.

Фотографию Шаляпин опубликовал на днях, он держал свою избранницу за руку, на безымянном пальце которой красовалось большое кольцо, но прокомментировал событие певец скромно и лаконично.

«Она сказала — да!» — написал он.

Личность дамы для многих остается загадкой, никаких подробностей Шаляпин не раскрывал, а потом поспешно удалил фотографию.

Жизнь Прохора с юных лет была богата на отношения. Сначала его спутницей была миллионерша Алла Пеняева, которая помогла артисту получить высшее образование и подарила квартиру с машиной. Тогда самому Шаляпину было всего 18 лет, Пеняева намного старше — на 39 лет.

Потом музыкант впервые официально женился на 57-летней Ларисе Копенкине. Разница в 27 лет не смущала никого из возлюбленных и не помешала им в 2013 году зарегистрировать отношения в ЗАГСе.

Свадьба была столь же громкой, как и развод в начале 2015 года. После многочисленных кратковременных пассий Прохор снова женился на Татьяне Дэвис, но его супруга не пережила COVID-19 и скончалась в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шаляпин получил богатое наследство.

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