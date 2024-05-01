Нездоровый румянец: что такое розацеа и как бороться с этим заболеванием

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 114 0

Косметолог Рябинова: розацеа чаще встречается у людей со светлой кожей

Нездоровый румянец: что такое розацеа и как бороться с этим заболеванием

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Как избавиться от такого несовершенства кожи лица?

Розацеа — хроническое кожное заболевание, которое поражает преимущественно лицо. Как с ним бороться — рассказала косметолог-эстетист Наталья Рябинова.

«Подвержены заболеванию чаще женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Отмечают, что риск развития розацеа у людей со светлой кожей выше, чем у темнокожих», — рассказала Рябинова изданию «Страсти».

Точные причины появления розацеа до конца еще не изучены. Однако в них включают генетическую предрасположенность, сосудистые патологии, изменения в соединительной ткани дермы, микроорганизмы, дисфункцию пищеварительного тракта, иммунологические расстройства, изменения сально-волосяного аппарата, в эндокринной системе, а также климатические факторы и оксидативный стресс.

Вылечить данный недуг невозможно, но благодаря ряду манипуляций и ограничений, его можно скорректировать. Для этого следует избегать УФ-облучения, излишней влажности и сильного ветра, сильным перепадом температур и исключения из питания острой, горячей пищи и алкогольных напитков.

Кроме того, пристальное внимание следует обратить на состав косметики. В него не должен входить ретинол, а церамиды, полигидроксикислоты, растительные экстракты, богатые полифенолами наоборот приветствуются. Они помогут коже в поддержании влаги. Важно понимать, что это болезнь, которая требует наблюдения у профильного специалиста.

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