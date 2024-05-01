Булыжники и фейерверки: первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 38 0

Первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки

Булыжники и фейерверки: первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Протестующие забросали полицию камнями и подожгли фургон. Правоохранители, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

В Париже участники первомайской акции забросали полицию кирпичами и фейерверками, а также подожгли фургон. Подробнее рассказало агентство РИА Новости.

Группа людей в полностью черной одежде и с масками на лице, начала разбивать витрины и автобусные остановки. Правоохранители были вынуждены вмешаться в ситуацию, но протестующие сдаваться не хотели и начали кидать в силовиков петарды, фейерверки и бутылки из стекла. Представителям власти пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. В результате стычек некоторые митингующие получили увечья, но других их горький опыт ничему не научил. Они продолжили громить город.

Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тысяч человек.

Перед шествием представители правопорядка обыскали и изъяли оружие у 500 граждан, 15 из них были задержаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит во Франции за три месяца до Олимпиады.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Последние новости

1:42
Канье Уэст — камень раздора? Почему Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом-младшим
1:09
США вели новые санкции против России
0:55
Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей
0:42
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз
0:19
«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены
0:06
Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Сейчас читают

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео