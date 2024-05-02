В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА

Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в Глазуновском и Свердловском районах во время обезвреживания вражеских объектов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

«На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверо детей остались сиротами после атаки боевиков ВСУ на Запорожскую область.