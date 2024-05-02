Дух древней Руси: Муцениеце нашла новый способ защиты дочерей от темных сил

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Актриса Агата Муцениеце: плетение косичек для дочери помогает от сглаза

Дух древней Руси: Муцениеце нашла новый способ защиты дочерей от темных сил

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса борется с соперницей потусторонними средствами.

Актриса Агата Муцениеце рассказала, как она защищает своих детей от темных сил и сглаза, о чем со ссылкой на блог знаменитости пишет 7Дней.ru.

Она мать двух детей — 11-летнего Тимофея и восьмилетней Мии. Они появились благодаря браку с Павлом Прилучным, который развелся со звездой и ушел к актрисе Зепюр Брутян.

Несмотря на напряженные отношения с бывшей женой, он принимает детей у себя дома. Как-то раз они вернулись к Муцениеце и звезда решила показать, как она защищает свою дочь от сглаза.

«Мне кто-то сказал, что косы в древней Руси плели в знак защиты от темных сил и сглаза, особенно, когда мама плетет их дочери», — объясняет актриса Агата Муцениеце.

Фанаты 35-летней актрисы пошутили в комментариях, что она, вероятно, таким способом защищает их от новой супруги своего бывшего мужа, когда плетет дочери три косички. Стоит упомянуть, что Павел Прилучный долгое время не платил детям алименты, однако недавно Муцениеце выиграла очередной суд,

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце выиграла суд у бывшего мужа Павла Прилучного, дело касалось алиментов. Тогда же она подробно высказала все, что думает об актере.

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