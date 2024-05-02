Разгуляться не получится: к каким проблемам приведет переедание куличей на Пасху

Что такого опасного кроется в составе главного символа праздника?

Соблюдение поста меняет работу пищеварительной системы, в результате чего даже происходят временные изменения в микрофлоре кишечника. По этой причине выход из поста должен быть постепенным. Об этом заявила врач-эндокринолог и врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, яйца и творожная пасха — это неплохой вариант для постепенного расширения питания. Помимо этого, поедание куличей на праздник собирает семью за столом, что крайне важно.

«Пища — это не только калории, белки, жиры и углеводы, она играет и социальную, и психологическую, и даже религиозную роль», — отметила врач.

Конечно, это еще и очень вкусно. Куличи всегда были сладким блюдом, которое можно было украшать различными цукатами, сухофруктами, орехами и глазурью.

Тем не менее, добавила врач, кулич — продукт высококалорийный и содержит много жира и легкоусвояемых углеводов. Поэтому людям с избыточным весом или тем, кто имеет различные заболевания, например, диабет или атеросклероз, с такими продуктами нужно быть аккуратными.

«Можно съесть один кусочек 100-150 граммов, не более. Здоровым можно и побольше, граммов 300 на праздник допустимо», — говорит специалист.

По традиции принято делиться куличом с другими людьми, поэтому каждому обычно и достается лишь кусочек этого лакомства.

Более того, если на столе будут присутствовать еще и яйца, мясо, вино, то желудку будет сложно переварить такое количество пищи после поста. Дело в том, что за этот период у вас в организме снижается активность ферментов желудочно-кишечного тракта. Поэтому такая тяжелая нагрузка может привести к неприятным ощущениям в животе.

«Это может привести к проблемам с пищеварением, большая часть съеденной пищи может не перевариться, и это приведет к чувству тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию, отрыжке, изжоге, запорам или, наоборот, к диарее», — резюмировала эксперт.

При этом людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит быть очень осторожными, так как переедание может обострить их симптомы.

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