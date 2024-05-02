«Стимулируют удовольствие в мозге»: какие продукты могут поднять настроение

От хорошего самочувствия и работоспособность повышается, и внимательность увеличивается в разы. Как быстро приподнять дух с помощью еды?

Некоторые продукты воздействуют на мозг, стимулируя в нем центры удовольствия. Терапевт Дарья Утюмова перечислила их в беседе с Lenta.ru.

При употреблении ряда продуктов повышаются гормоны, которые отвечают за процессы, вызывающие жизнерадостность у человека. А положительные эмоции, в свою очередь, улучшают внимание и память.

«Например, серотонин — гормон, который дарит нам хорошее настроение и помогает бороться со стрессом. Триптофан — предшественник серотонина, способствует приподнятому настроению, психоэмоциональному комфорту, ощущению радости. Дофамин — гормон, который стимулирует центры удовольствия в мозге», — рассказала врач.

Наиболее высокое содержание дофамина можно встретить в курице и говядине. Высокая доля триптофана, который при переработке преобразуется в серотонин, есть в овсяной и гречневой кашах, бананах и сельдерее.

Полинасыщенные жирные кислоты преобладают в жирной рыбе и орехах. Также в них содержатся витамины группы В, который также имеется в морской капусте. В рыбе высок уровень содержания магния, который воздействует на нервную систему как успокоительное.

Завершает список темный шоколад. Он по праву называется природным антиоксидантом, благодаря аминокислоте тирозин, которая превращается в триптофан.

Специалисты подсчитали: чтобы обеспечить себя дневной нормой необходимых веществ, нужна продуктовая корзина на сумму 366 рублей. Наиболее оптимальным блюдом, которое соберет в себе все необходимое, они признали салат.

Также, согласно исследованиям, в 2024 году жители России все чаще стали приобретать еду, которая поднимает настроение.

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