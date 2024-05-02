Губернатор Белгородской области Гладков награжден орденом Мужества

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Указ подписал президент России Владимир Путин.

Губернатор Белгородской области Гладков награжден орденом Мужества

Фото: Астапкович Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича — губернатора Белгородской области», — говорится в документе о награждении.

Вячеслав Гладков стал главой региона в 2021 году.

Орден Мужества — одна из высших государственных наград России, которая вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей при чрезвычайных обстоятельствах, а также за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что погибшему на СВО полковнику Магомеджанову присвоено звание Героя России посмертно.

+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
92.05
0.27 98.64
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Плеснула мужику в лицо»: почему Ирен Феррари попала в больницу с ожогами лица
21:12
Замдиректора авиационной компании МЧС Матвеева оставили под арестом
21:00
Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента
20:48
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
20:37
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
20:25
Главное — проработать: может ли Кудрявцева навредить дочке из-за детских обид

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Конец актерской карьере? Ирен Феррари попала к врачам со страшными ожогами лица
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео