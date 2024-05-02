На матче между московским футбольным клубом ЦСКА и петербургским «Зенитом» первый удар по мячу совершили российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина. Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Болельщики на трибунах поддерживали Костомарова: когда он бил по мячу, стадион был заполнен аплодисментами. После этого фигурист с женой покинули поле.

В январе 2023 года фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а после был введен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса возникли проблемы с кровообращением, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности. Теперь Костомаров учится жить в новых для себя реалиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров заявил о желании вернуться к участию в ледовых шоу. Он поделился, что уже добился некоторых успехов во время тренировок после болезни.