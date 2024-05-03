Как власти страны намерены решать проблему?

Полгода назад Латвия возглавила список самых пьющих стран мира — 1 мая страна отметила 20 лет со дня своего вступления в Евросоюз. И одним из «достижений» этого периода стал алкоголизм среди населения, который приобрел национальный масштаб. Только сейчас власти взялись за разработку законопроектов, которые будут регулировать эту проблему. При этом многие считают, что это вряд ли поможет исправить ситуацию.

Заведующая единственным в Латвии государственным стационаром, где оказывают долговременную реабилитацию пьющим детям, Лилита Цауне рассказала «Известиям», что чаще всего она имеет дела с пациентами от 12 до 14 лет. Самому младшему больному было всего десять.

Она рассказала, что многие родители закрывают глаза на алкоголизм детей, поскольку считают главным лишь то, чтобы отпрыски не употребляли наркотики.

С 2021 по 2023 в реабилитационный центр поступило 850 детей, которые находятся под влиянием одурманивающих веществ — 80% из них употребляли спиртное.

Цауне считает, что Латвии следует перенять шведскую систему оборота алкоголя.

«Совершенно как с торговлей оружием — где строгий учет, где не так просто достать! Чтобы доступность — два раза в неделю. Если планируется какая-то вечеринка, то можно будет подготовиться, закупиться выпивкой заранее — как в Швеции», — предложила нарколог.

Врач с коллегами давно борется за то, чтобы алкоголь продавали с 21 года. Также она лично видела семьи, в которых пьют родители, бабушки, дедушки и другие родственники детей. Из-за этого у ребенка формируется именно такой образ повседневной жизни.

Лишь недавно депутаты Латвии одобрили повышение возраста, с которого можно покупать алкоголь. Теперь спиртное будут продавать с 20 лет. Социальная комиссия Сейма начала рассматривать предложение о том, чтобы продавать алкоголь с 10:00 до 20:00 по будням и субботам и с 10:00 до 18:00. При этом в клубах, барах и других заведениях все равно будет возможно заказать спиртное. Сейчас крепкие напитки можно купить с 8:00 до 22:00.

Минздрав Латвии отмечал, что алкоголь — это одна из главных причин заболеваний и преждевременной смерти в стране. Журналист Эдуард Эльдаров считает, что ограничения со стороны властей только усугубят ситуацию.

«Нет никаких гарантий, что сокращение времени продажи алкоголя реально уменьшит потребление спиртного латвийцами. А вот активность нелегальной торговли спиртным наверняка повысится», — сказал он.

К сожалению, из-за русофобской позиции Латвии страдают многие русскоязычные люди, проживающие в этой стране. Об этом рассказал школьный учитель из Даугавпилса Сергей.

В последнее время русскоязычные люди испытывают шок, стресс и депрессию из-за угнетения и дискриминации в Латвии. Теперь даже в частных школах нельзя учить детей родному языку, а правительство стремится к полному его запрету. В стране сносят памятники советским героям, а полиция может обратить внимание на человека за пост в соцсетях. Политики и журналисты не стесняются оскорблять потомков русских переселенцев.

«Неудивительно, что, оказавшись в столь травмирующей реальности, очень многие — это те, у кого по каким-то причинам не получается уехать из Латвии, — ищут забвения на дне стакана», — объяснил учитель.

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