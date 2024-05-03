«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов

До конца года пилотную версию испытают участники финрынка.

На «Госуслугах» до конца года заработает пилотная платформа коммерческих соглашений (ПКС). Созданием новой системы занимаются Минцифры и Центробанк. Благодаря этому россияне смогут не вводить свои данные, но при этом получать любые услуги от всевозможных банков, а в будущем магазинов медицинских учреждений и так далее.

«Когда человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у нее будет недостаточно данных о нем, человек сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть», — рассказали в Центробанке «Известиям».

Все данные будут отправляться через API (программные интерфейсы для цифрового обмена данными — Прим. ред.). Но только после подтверждения клиента. Платформа будет хранить только согласия клиентов, а не их личные данные. При этом человеку должно быть понятно, под чем он подписывается.

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