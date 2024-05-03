Песков о «праве» ВСУ атаковать британским оружием Россию: «Опасные тенденции»

Песков назвал опасными слова Макрона об отправке войск на Украину
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru
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Прежде власти Королевства заявили, что Украина может использовать поставляемое Западом вооружение для ударов по РФ.
Заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о «праве» Киева наносить удары британским оружием по территории России является прямой эскалацией напряженности вокруг украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности», — сказал официальный представитель Кремля.
Также Песков прокомментировал очередные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который вновь допустил отправку военного контингента стран Запада на помощь Украине.
«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности „на земле“ в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция», — добавил Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет продолжать спецоперацию, пока все поставленные цели не будут достигнуты.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Песков сказал об обвинениях России в применении химоружия.
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