На заметку дачникам: как самостоятельно вырастить морковь и свеклу

Чтобы собрать богатый урожай в этом году, соблюдайте эти простые правила.

С приходом весны оживает природа, а значит активизируются и дачники. Для них одной приоритетных задач является организация огорода. Особое внимание здесь уделяется посадке моркови и свеклы.

О том, как выбрать оптимальное время для посева и ухаживать за овощами, чтобы получить хороший урожай, рассказал портал URA.RU.

Когда стоит сажать свеклу и морковь

Прежде всего стоит дождаться, когда растает снег и полностью высохнет земля. Это поможет избежать гниение семян в почве. Для моркови требуется дождаться, когда земля прогреется до девяти градусов тепла на глубине десяти сантиметров.

Для свеклы требуется более теплая почва, а значит сажать семена стоит с 10 по 20 мая. Таки образом, у вас вырастит урожай среднего размера, которые хорошо сохранятся.

Посев по лунному календарю

Наиболее благоприятные дни для посева моркови: 20, 22–23 апреля; 15-19, 27 мая; 1-2, 5 июня; 29 октября и 7 ноября.

Благоприятные дни для посева свеклы: 3, 10–16 апреля; 10 мая.

Советы по уходу за рассадой моркови и свеклы

Уход за рассадой свеклы:

1. Нужно обеспечить рассаду солнечным светом, поэтому разместите ее на подоконнике или же в теплице, но не там, где много тени.

2. Сама оптимальная температура для роста свеклы — 15-25 градусов.

3. Не стоит постоянно поливать почву, так как избыток влаги погубит урожай. Поливайте только тогда, когда убедитесь, что почва полностью просохла.

Уход за рассадой моркови:

1. Для моркови потребуется умеренный полив, избыток воды в данном случае также ни к чему хорошему не приведет. Более того, излишняя влага может привести к развитию болезней.

2. Регулярно удаляйте сорняки, так как они могут угнетать рост молодых растений.

3. Прореживание необходимо выполнять в два этапа, чтобы у вашего корнеплода было достаточно места для развития.

Ранее 5-tv.ru писал, какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной.