«Это проблемный человек»: раскрыт характер любовника Волочковой

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в свой 24 раз отправилась на Мальдивы, но не одна. Балерина намекнула своим фанатам, что захватила с собой и нового ухажера, но его личность тоже неизвестна — некоторые поклонники решили, что это статный Мигель из жаркого Чили. 5-tv.ru взял комментарий у таролога Айгульи Хуснетдиновой, которая в мельчайших деталях разобрала новый образ любовника Волочковой.

Эксперт назвала нового ухажера знаменитости очень проблемным человеком. Более того, возможен даже криминал, особенно стоит вспомнить, как ранее упоминаемый звездой Мигель предлагал ей коня, но она отказалась.

Описывая образ второй половинки Волочковой, она категорически отвергла возможную любовь и духовное родство — финансы в этих отношениях главные.

«Он хочет стать известным что ли, использовать Анастасию в своих целях», — раскрывает истинные цели любовника Волочковой.

Таролог предупреждает, что у молодого человека могут быть как тюремные сроки, так и психические проблемы с зависимостями — ненадежный человек.

Эксперт уверена, что эти отношения крайне недолговечны, однако новый ухажер может и финансово помочь Волочковой, если та выведет его на эту стезю. Отмечая перспективы новых отношений звезды в ближайший год, она сразу отметила, что они маловероятны.

«У нее есть вариант, но это выйти замуж сдуру», — отмечает таролог.

Эксперт не исключает, что это может произойти под действием алкоголя, то есть несерьезно, подчеркивает Хуснетдинова.

Ранее 5-tv.ru писал, как ведущая Лера Кудрявцева и ее подруга адвокат Катя Гордон призывали людей в социальных сетях с пониманием отнестись к Волочковой. Более того, они уверены, что балерина нуждается в поддержке как никогда.