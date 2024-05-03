Дачные секреты: как вырастить малину на своем участке

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Луковая шелуха и перцовый настой помогут защитить малину от вредителей на даче

Дачные секреты: как вырастить малину на своем участке

Фото: www.globallookpress.com / KH via www.imago-images.de

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Защитить растение от насекомых и грибковых инфекций помогут простые народные средства.

Во время начала дачного сезона люди спешат за город, чтобы успеть заняться рассадой. Малина — одна из самых популярных ягод, которые россияне выращивают в своих садах. О том, когда лучше приступить к ее посадке и какие меры помогут в уходе за растением, рассказал сайт URA.RU.

Самым лучшим временем для посадки малины является весна (с конца марта до середины мая), когда почва достаточно прогрелась, и осень (с середины августа до середины октября) — в этот период саженцы успеют дать корни до наступления весны.

Причем для средней полосы России предпочтительнее оба времени года. Для холодных регионов — Сибири и Урала — лучше выбрать весеннюю посадку, а городам в южной части страны из-за стремительного наступления тепла правильным вариантом будет осень.

Чтобы растение хорошо прижилось на участке и давало плоды, необходимо обеспечивать ему комплексный уход: регулярный полив и подкормку органическими и минеральными удобрениями, начиная со второго года. Также не стоит забывать про обрезку растений от старых или больных побегов.

В целях защиты малины от вредителей и болезней, следует осенью перекапывать почву. Защитить растение насекомых и грибковых инфекций помогут народные средства: луковая шелуха, перцовый настой и тысячелистник. В случае поражения болезнями рекомендуют применить биологические и химические средства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Все будет играть нам на руку: китайский гороскоп на неделю с 6 мая по 12 ...

Последние новости

20:49
Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО
20:33
«Мне тебя не хватает»: Гурцкая показала фото мужа, сделанное накануне смерти
20:19
Некрасивый обман: модельное агентство оформляло кредиты на москвичей
20:05
Вселилось «нечто»: в Лас-Вегасе бездомный набросился на мужчину и съел его глаз
19:51
На Ставрополье задержали троих молодых людей, которые сожгли Библию
19:37
Тотальное бессилие: о каких проблемах с психикой говорят выходки Бритни Спирс

Сейчас читают

Наши трофеи: зарубежные военные атташе посетили выставку натовской техники в Москве
«Это проблемный человек»: раскрыт характер любовника Волочковой
«Самоубийственный акт»: как закончится карьера главкома ВСУ Сырского
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео