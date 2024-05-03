Секретный ингредиент: какой алкоголь стоит добавить в тесто для кулича

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Шеф-кондитер Сухомлинова: алкоголь сделает куличное тесто более ароматным

Секретный ингредиент: какой алкоголь стоит добавить в тесто для кулича

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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И на каком этапе приготовления следует использовать крепкий напиток?

Нередко цукаты, сухофрукты и орехи замачивают в крепком алкоголе и добавляют в кулич. Однако, по словам шеф-кондитера Марины Сухомлиновой, алкоголь можно добавить в куличное тесто вне зависимости от этих добавок. Эксперт рассказала о нюансах использования алкоголя при приготовлении куличей, сообщает aif.ru.

«Ром, к примеру, улучшает куличное тесто, делает его более ароматным, продлевает срок хранения кулича, сохраняет выпечку более мягкой, свежей», — отмечает Сухомлинова.

Помимо рома, сухофрукты нередко замачивают в коньяке или кальвадосе. Крепкий алкоголь благоприятно влияет на тесто, и его аромат долго держится. Однако с куличным тестом и сухофруктами больше сочетается алкоголь со сладковатым запахом.

Одним из подходящих алкогольных напитков для приготовления куличей считается ликер. Его аромат хорошо сочетается с тестом. В зависимости от предпочтений можно выбрать сливочный, шоколадный или цитрусовый ликер.

Выбранный алкоголь необходимо добавлять перед замешиванием теста. Таким образом, он не сможет нарушить консистенцию и текстуру теста.

Кроме того, специалист не рекомендует добавлять в куличное тесто вино, так как оно может разбавить смесь. Придется отступать от рецепта и использовать дополнительную муку.

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