Город накрыло ядовитым дымом: в Берлине произошел пожар на оборонном заводе

Весьма загадочный пожар полдня тушили сегодня в Берлине. Огонь внезапно вспыхнул на одном из самых важных и секретных предприятий оборонки — он принадлежит концерну, который поставляет на Украине системы ПВО. Власти сразу объявили эвакуацию и запретили горожанам приближаться к месту ЧП. Все это увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Гигантское ядовитое облако нависло прямо над жилыми домами, а в зоне поражения может оказаться весь Берлин.

«Густой дым валит уже больше часа. Когда я пришла, еще не было такой черноты», — отмечает местная жительница.

Угроза — повышенная: горят химикаты на металлургическом заводе, входящем в крупную оборонно-промышленную группу. Именно она поставляет на Украину комплексы ПВО IRIS-T. Установить истинные причины случившегося предстоит следствию.

«Оцепление по-прежнему на несколько километров со всех сторон, только навскидку здесь примерно около 30 пожарных машин. Дым продолжает взвиваться в небо, он уже не такой черный и густой, но все-таки власти предупреждают, что, даже если он полностью рассеется, это не означает, что в небе не останется очень токсичных веществ. Всем, кто рядом, рекомендовано носить хотя бы такие элементарные маски, а еще лучше с усиленной защитой маски FFP2», — уточнил корреспондент Виталий Чащухин.

На улице силой отгоняют зевак, а кого-то убеждают покинуть свои балконы. Полиция через громкоговоритель призывает закрыть наглухо двери и окна, если это, конечно, вообще поможет. В воздухе — убийственный коктейль из серной кислоты и цианида меди, вместе они образуют чрезвычайно опасную синильную кислоту.

Власти сигнализируют о крупнейшем для Берлина бедствии. Токсичными парами, судя по опубликованной карте, охвачено уже несколько крупных районов германской столицы. И это несмотря на то, что пожарным удалось хотя бы совладать с огнем.