Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО

На Западе эти боевые машины США до спецоперации считались «неубиваемыми».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также ВСУ потеряли до 360 боевиков убитыми и ранеными и несколько единиц боевой техники, в том числе, иностранного производства, среди которых — американская артиллерийская установка М109 Paladin и чешская пушка DANA.
Кстати, трофейные танки Abrams можно увидеть на выставке Поклонной горе в Москве.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска нанесли удар по нефтебазе в зоне спецоперации на Украине.
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