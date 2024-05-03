Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams в зоне СВО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 76 0

На Западе эти боевые машины США до спецоперации считались «неубиваемыми».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также ВСУ потеряли до 360 боевиков убитыми и ранеными и несколько единиц боевой техники, в том числе, иностранного производства, среди которых — американская артиллерийская установка М109 Paladin и чешская пушка DANA.

Кстати, трофейные танки Abrams можно увидеть на выставке Поклонной горе в Москве.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские войска нанесли удар по нефтебазе в зоне спецоперации на Украине.

Тема:
Спецоперация
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