В Белгороде прогремел взрыв
Губернатор Гладков сообщил о взрыве в Белгороде
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Предварительно, в результате случившегося пострадали пять человек.
В Белгороде прогремел взрыв. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Предварительно, в результате случившегося пострадали пять человек. Трое мужчин и две женщины получили ранения разной степени тяжести. Все они доставлены в городскую больницу.
Также из-за взрыва повреждены 30 частных домовладений и десять автомобилей. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что девушка погибла при атаке ВСУ на село под Белгородом.
Читайте также
26%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?