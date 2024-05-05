Пора бить тревогу: какие симптомы «кричат» о кризисе среднего возраста

На что стоит обратить особое внимание?

Первым симптомом наступления кризиса среднего возраста является апатия. Об этом NEWS.ru заявила кандидат психологических наук Софья Сулим.

«Первый симптом кризиса среднего возраста — это апатия. Потеря интереса к жизни, нежелание что-либо делать. Ощущение, что все вещи, которые раньше были важными, стали неважными. Еще один признак — отсутствие сил, моральных и физических. Пропадает желание быть привлекательным для противоположного пола», — сказала эксперт.

По ее словам, речь идет о потере интереса к жизни и нежелании что-либо делать. Психолог добавила, что еще одним признаком считается недостаток моральных и физических сил, а также отсутствие желания быть привлекательным для противоположного пола.

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