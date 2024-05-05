Под звон колоколов. Как в России празднуют Пасху

Сегодня особый день для всего православного мира — завершается Великий пост и с окончанием вечерней службы в храмах приходит Светлая Пасха — главный праздник для всех христиан. Символ торжества жизни над смертью.

Недавно завершился крестный ход в самом большом храме страны — Храме Христа Спасителя, после которого началось первое богослужение Пасхального дня. Раздается особый праздничный колокольный звон.

Священники обращаются к прихожанам с этим особым привествием — Христос Воскрес. Они возвещают о том, что случилось великое чудо, которое дает надежду на спасение.

В такие праздники, как Пасха, хочется верить, что любые разногласия и конфликты не могут длиться вечно. Тем более, что благодатный огонь сошел на Гроб Господень, а, значит, конец света откладывается еще минимум на год.

В дни суровых испытаний вера как никогда укрепляется, ведь Пасха означает избавление от смерти, то есть Пасха — и есть Победа самой высшей абсолютной пробы. Репортаж корреспондента «Известий» Дениса Воробьева.

Ворота главного храма страны открыты. Сотни, нет, тысячи верующих начали собираться здесь еще за несколько часов до начала службы — семьями и в одиночку.

Но всех людей с разных уголков нашей страны объединяет одно — желание встретить добрый и светлый праздник, в котором не бывает разногласий. За считанные минуты до начала службы — благовест.

Торжественный звон в самый большой колокол. Внутри Храма Христа Спасителя иконы украшены розами и лилиями.

Они символизируют два главных цвета христианского праздника. Белый — божественный свет, а вот красный — победу жизни над смертью, или же символ крови, жертву Христа.

Перед главным христианским праздником верующие прошли сорокадневный пост. Теперь время молитв — каждый пришел со своим духовным настроем, с тревогами и радостями.

Голоса хора разносят древнюю молитву по всему храму. «Христос воскресе из мертвых» — главные слова пасхального праздника, напоминающие миру о главном чуде — воскрешении Христа.

А начинается великое чудо, как и 16 веков назад, здесь, в Иерусалиме. Христиане ждут схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

После он стремительно разносится по иерусалимским свечам. Это факел, состоящий из 33 свеч.

Из Иерусалима Благодатный огонь отправляется в разные города и страны. В Храме Христа Спасителя его зажигают перед самой красивой и торжественной частью службы — крестным ходом.

Он символизирует путь Спасителя, по которому идет каждый верующий. Масштабы великого праздника сложно переоценить.

Везде звонят в колокола и звучат общие молитвы — от сельских приходов до столичных храмов. Вот и в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга вереница из верующих выстроилась задолго до начала службы, которую в этом году возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Пасху ждали и встречают жители Донецка и Луганская, в Запорожской и Херсонской областях. Здесь знают, что веру не сломить — волонтеры и священники развозят куличи, проводят богослужения.

На всенощной в храмах и соборах — миллионы россиян. И еще десятки миллионов встречают Пасху в других странах.

Православная церковь молится о тех, кто нуждается в добре. И о тех, кто протягивает руку помощи, о защитниках, что рискуют жизнью.

«Русская православная церковь сегодня продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей. Кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранение. Наши епархии, монастыри, приходы и православные волонтеры продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело», — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

А вот на Дальнем Востоке уже начинается Светлая Седмица. Еще один христианский праздник, который длится всю неделю после Пасхи.

В это время многие храмы пускают верующих, чтобы те могли посетить колокольни. Это время добрых дел, милостыни, помощи ближнему, о которой напомнили пасхальные дни, о возможности вместе делать этот мир лучше.