Разведчики «Южной» группировки войск выходят к новому плацдарму на пути к Часову Яру.

За полторы недели ВСУ расстреляли до трети поставленного им американцами арсенала. Стоит отметить, что Пентагон долго не соглашался отправить ATACMS Украине, особенно дальнобойные и, возможно, не зря тянули.

Ведь все это западное супер-оружие в ходе СВО быстро теряет приставку «супер». Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Это первые и эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное, еще его называют Ивановским. Разведчики «Южной» группировки войск выходят к новому плацдарму на пути к Часову Яру.

Свои уже бывшие опорные пункты ВСУ бросали в панике — бежали, оставив тела погибших боевых товарищей. Местность эта и сейчас кишит дронами-камикадзе.

Наши специалисты успевают прямо во время съемок перехватить и уничтожить вражеский беспилотник. Чтобы качественно работать, необходимо находиться максимально близко к линии боевого соприкосновения и укрываться в каких-то неразрушенных домах.

Но вот таких на артемовском направлении практически не осталось. Наблюдатели запускают дрон-сопровождение в сторону нашей группы.

Это обеспечивает спокойное перемещение не только по самому Артемовску, но и по его окраинам. Бои идут круглосуточно.

С наступлением темноты по периметру бойцы выставляют посты воздушной охраны — это основная защита техники от вражеских дронов. Работа подобных постов обеспечивает максимальную безопасность реактивщиков 85-й бригады на южном фланге артемовского направления.

Машина меньше чем за пять минут готова к стрельбе. Залп — первый пристрелочный, сейчас реактивщикам приходится экстренно работать, ведь там, на курдюмовском направлении, обнаружено движение противника, которое необходимо немедленно остановить.

Настройки точны — по противнику выпускают целый пакет, то есть полный заряд «Града». С воздуха разведка фиксирует, как снаряды накрывают позиции ВСУ.

Если где-то враг решит покинуть укрытие, тут же подключается ствольная артиллерия. Тьму разбавляют яркие вспышки и красный цвет небольших фонариков — глаза привыкают, но, кажется, что бойцы способны заряжать и при полном отсутствии света.