В США начали пугать студентов Божьей карой из-за протестов против Израиля

Вот две картинки — и там, и там протесты, и там, и там их разгоняет полиция. Картинка слева — события в Грузии, а картинка в правой половине экрана — из США.

Угадайте, в каком из этих случаев протестующие мирные, а полицейские — варвары, а в каком стражи порядка — молодцы и разгоняют незаконные манифестации. В общем, если это штат Джорджия — то полицейские правильно все делают, а если это страна Джорджия, в смысле, Грузия, то ай-ай-ай.

При этом, что в Европе, что в Америке жестко зачистили студенческие манифестации в кампусах крупных университетов. Помните, с чего начался Майдан в Киеве.

Полиция разогнала студенческую акцию. В США задержано около двух тысяч студентов — они возмущались действиями Израиля в Секторе Газа и требовали создания государства Палестина, как, собственно, и было предусмотрено резолюциями ООН.

Принстон, Йель, Гарвард, Колумбийский университет — весь цвет высшего образования США бастует. Америка так напугана этой волной студенческих беспорядков, что конгрессмены сходу приняли закон, расширяющий понятие «антисемитизм».

Разгонять подобные манифестации в университетах можно по щелчку пальцев. В самом Израиле могут оправдать любое свое действие против палестинцев, например, захват их земель, тем, что отродясь не было государства Палестина — это понятно, но Вашингтон вроде бы не пригород Тель-Авива, это другая страна, разве нет?

— Вы помните, что говорится в книге Бытия, глава 12, стих 3? — спросил конгрессмен Рик Аллен.

— Видимо, не так хорошо, как вы, конгрессмен, — ответила президент Колумбийского университета Минуш Шафик.

— Там все четко сказано. Это был завет, который Господь заключил с Авраамом. В нем все предельно четко. «Если благословишь Израиль, я благословлю тебя. Если проклянешь Израиль, я прокляну тебя». Вы понимаете? — напомнил политик.

— Теперь, когда вы объяснили, я понимаю — сказала она.

— Но относитесь ли вы к этому серьезно? Неужели вы в самом деле хотите, чтобы Господь проклял Колумбийский университет? — задался вопросом Аллен.

Это отрывок из почти шестичасового допроса президента Колумбийского университета два месяца назад. Ей дали понять, что проклинать Израиль нельзя, она ослушалась, дала свободу студентам.

Конгрессмены приняли отдельный закон. Все, антиизраильские протесты незаконны.