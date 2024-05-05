Под четким контролем кураторов: кто на самом деле стоит за протестами в Грузии

Что сейчас происходит в Закавказье? Репортаж из эпицентра новой, почти «цветной революции» корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На улицах Тбилиси тысячи людей. Изо дня в день — огонь, камни, водометы, полиция и молодежь, все ключевые признаки таких знакомых революций по методичке.

Протестующие скрывают лица, размахивают знаменами американской демократии, конечно, сжигают российский флаг — он у них виноват в том, что ими же выбранное правительство спросило у активистов — откуда деньги?

В ответ — костры рядом со зданием парламента, бутылки и булыжники в полицейских, никакого диалога. Полиция очень осторожно, избирательно и, похоже, нехотя использует спецсредства, чтобы остановить вандалов.

Они знают, чем это чревато — проходили уже у себя, да и соседский пример перед глазами. В этой части дороги перекрыто несколько полос.

Движение затруднено, мы видим огромные пробки. Из переулков автолюбители тоже не могут выехать, все стоят.

Полиция пока не вмешивается. Каждый шаг толпы четко координируется кураторами.

Митингующим удается парализовать автомобильное движение в некоторых частях города. С водителями, которые отказываются покидать автомобили и присоединяться к погромам, разбираются на месте — пассажир этой машины решил сопротивляться митингующими, но был тут же избит толпой.

«И, безусловно, эта история, связанная с протестами, напрямую поддерживается Западом, в частности, Соединенными Штатами Америки это используется для того, чтобы раскачать ситуацию в Грузии и направить Грузию по пути Украины… Грузия должна была стать второй точкой конфликта и горячей точкой для России», — указал политолог, директор Института международных исследований сотрудничества Алексей Бычков.

Поводом для открытия в Грузии второго фронта против России стал закон об иноагентах. Местный парламент принял его во втором чтении.

Он ничего не запрещает. Суть в том, чтобы внести в отдельный реестр все НКО, получающие из-за рубежа больше 20% бюджета.

«Все эти волнения, они управляемы и направлены на то, чтобы снести законно избранную власть. Посмотрите, все, в открытую это в мире говорят, говорят о смене власти. Изначально все эти волнения были направлены. Я хочу отметить, что этот закон не причем, они уже прямо заявили об этом. Они искали повод, чтобы выйти на улицу и снести законно избранную власть», — говорит секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

Закон, призванный сделать работу НКО прозрачной, буквально взбесил оппозицию и превратил в боксерский ринг парламент.

«Общественные организации, которых развелось огромное количество и которые финансировались со стороны Запада, и это безусловно в значительной степени, ну, что ли, создавало постоянную нестабильность в стране, это во-первых. Во-вторых, это угрожало грузинскому суверенитету, то есть Грузия тогда остановилась просто игрушкой в руках тех, кто финансировал эти организации», — отмечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

На сегодняшний момент в Грузии обосновались более десяти тысяч некоммерческих организаций, значительная часть которых спонсируется Западом, но денежные потоки скрыты. Сколько, кто именно, на какие цели расходуются — все это тайна, покрытая мраком западной демократии.

Мы пришли в один из таких офисов, куда через интернет приглашают релокантов и предлагают участвовать в антиправительственных митингах. Не только в Грузии, но и почему-то в России.

Этот офис находится в одном из бизнес-центров, так называемое «Транспенс Интернейшнл» — одно из самых крупных НКО в Грузии. Свет горит, охранник сказал, что сегодня они не работают.

Но, судя по свету, вот женщина идет, какая-то деятельность здесь все-таки ведется. Узнав, что мы журналисты из России, сотрудники отказываются общаться.

То же самое происходит и в другом НКО. Знаменитый соросовский фонд «Открытое общество»*, свергнувший правительства уже не в одной стране — на стене флаги Грузии и Украины.

Повсюду документы с символикой Евросоюза. На первом этаже огромное количество буклетов, которые будут раздавать участникам акций.

В буклетах очень знакомые нарративы. И четко очерченное направление движения страны — в бездну.

Все эти посылы все эти дни старательно подкрепляют западные СМИ. Утверждают, что якобы новый закон — калька с российского.

На лицо — историческая амнезия, ведь первыми подобную инициативу, но куда в более жесткой форме, у себя применили и продолжают применять американцы. То же самое — в демократических Израиле и Австралии.

«Я бы сказал, что Грузия была вассалом Европы, а в данном случае, правительство, после Саакашвили, пытается проводить некую самостоятельную политику, и в первую очередь, экономическую политику в своих интересах. Хотя Европа пытается последними заявлениями вернуть их в свое лоно. Ну, этот закон „О прозрачности иностранного влияния“ похож на закон, который существует с 1938 года в США, но он намного мягче, это скажем так, лайт-закон», — отметил советник посольства Грузии в 1993–1999 годах Игорь Гавритишвили.

Несмотря на давление со стороны Запада и попытки разжечь пламя еще одной цветной революции в Закавказье, правительство Грузии дало ясно понять, что в этом вопросе пойдет до конца. Так, на фоне протестов премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отказался от запланированной поездки в Штаты.

Парламент Грузии планирует принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении через две недели, а затем преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили.

* признан нежелательной организацией в России.