Полиция задержала охрану консула Греции в храме Гроба Господня

Свидетелями инцидента в Восточном Иерусалиме стали сотни верующих.

Израильская полиция задержала охрану греческого консула в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова). Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным прессы, свидетелями инцидента в Восточном Иерусалиме стали сотни верующих. Люди кричали, одновременно помогая силовикам тащить упирающегося мужчину в костюме, который, вероятно, является охранником консула.

Еще накануне церемонии израильские власти и сотрудники полиции усилили меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме. Благодатный огонь, как отмечается, сошел 4 мая.

Чудо схождения Благодатного огня традиционно происходит накануне праздника Воскресения Христова. В этом году Пасха выпадает на 5 мая.

Ежегодно огонь появляется в храме Гроба Господня в городе Иерусалим, который был востроен над локацией распятия, погребения и воскресения Иисуса Христоса.