«Мое сердце разбито»: подруга Миддлтон раскрыла страшную правду о болезни принцессы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 32 0

Дизайнер Арриета рассказала, что Миддлтон проходит через ад из-за рака

«Мое сердце разбито»: подруга Миддлтон раскрыла страшную правду о болезни принцессы

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Что происходит с ней на самом деле?

Кейт Миддлтон оказалась в «аду» после того, как узнала об онкологии. Об этом The Telegraph заявила подруга принцессы Уэльской и дизайнер Амайя Арриета.

«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — сказала она.

Арриета призналась, что опустошена из-за диагноза Миддлтон. По ее мнению, принцессе и ее семье сейчас очень тяжело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям и Миддлтон отметили 13-ю годовщину свадьбы. Вот только фото, приуроченное к знаменательному дню, королевская семья выбрала неоднозначное.

Редкий кадр, сделанный 29 апреля 2011 года, напрочь лишен красок. Какие события творятся во дворце, такие, видимо, и фото.

Многие поклонники надеялись увидеть эксклюзивные кадры семьи этого года. Фанаты испугались, что пугающее фото может быть дурным знаком.

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