Можно ли ходить на кладбище на Пасху?

Как лучше поминать усопших в этот светлый праздник?

Принято считать, что в светлый праздник Пасхи нельзя ходить на кладбище и навещать умерших близких. Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Константин Корепанов для портала URA.RU объяснил, так ли это на самом деле.

По словам священнослужителя, это вовсе не так.

«В нашей культурной традиции кладбище, заупокойные слова и молитвы печальны, а Пасха — это радость. Несостыковка печали и радости рождает форму запрета на посещение кладбища, но церковно она никакого основания не имеет», — рассказал Константин Корепанов.

Он также объяснил, что похороны умершего в праздничные дни человека также не откладывают. Для этого случая есть даже специальный чин отпевания.

Кроме того, на девятый день после Пасхи все православные празднуют Радоницу, когда люди идут делиться пасхальной радостью со своими усопшими, объяснил клирик.

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