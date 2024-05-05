США впервые с начала конфликта в Газе прекратили поставки боеприпасов Израилю

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю

США впервые с начала конфликта в Газе прекратили поставки боеприпасов Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett

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В Тель-Авиве крайне обеспокоены ситуацией, тогда как в Вашингтоне от комментариев воздерживаются.

США еще на прошлой неделе приостановили поставки военной помощи Израилю. Об этом пишет Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Израильские официальные лица заявили, что поставка боеприпасов в Израиль была остановлена ​​на прошлой неделе», — говорится в статье.

Отмечается, что поставки вооружений приостановились впервые с октября прошлого года, когда начался конфликт в секторе Газа. В Тель-Авиве серьезно обеспокоены ситуацией. При этом в Белом доме от комментариев воздерживаются.

Причины прекращения поставок в публикации не раскрываются, однако издание напоминает, что Вашингтон крайне обеспокоен планами военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге Газы. Израиль постоянно угрожает вторжением в город, ведя в то же время переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция приостановила всю торговлю с Израилем, требуя немедленного прекращении огня в секторе Газа и организации бесперебойного потока гуманитарной помощи в анклав.

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