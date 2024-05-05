Четыре самодельных дрона нашли в багажнике авто в центре Москвы

Четыре самодельных квадрокоптера и один дрон самолетного типа обнаружили сотрудники ДПС в багажнике автомобиля в центре Москвы.

Как сообщил источник 5-tv.ru, беспилотники нашли в кузове пикапа Changan, остановленного дорожным патрулем на Садовом кольце. В салоне автомобиля находились четыре человека.

После обнаружения груза полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, кинологическую службу и сотрудников главного управления МВД России по Москве.

Владелец пикапа заявил, что он и его пассажиры перевозили беспилотники для их дальнейшего изучения. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на северо-востоке Москвы обнаружили предмет, напоминающий противопехотную мину «Лепесток».