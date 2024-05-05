Семья с ребенком подорвалась на мине в ДНР

Семья в автомобиле подорвалась на мине ВСУ в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мужчина 1978 года рождения и его жена 1989 года рождения с травматическими ампутациями нижних конечностей и осколочными ранениями доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ребенок не пострадал», — написал глава региона в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики прячут мины в убитых животных.