ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англичанами, американцами и русскими, чтобы начать вместе воевать с США и Британией против СССР. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ документы.

Так, в 1948 году бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше описал в заявлении советскому правительству происходившие в ставке Гитлера в конце лета и осенью 1944 года события. Сам он в числе других приближенных фюрера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и доставлен в Москву.

Из документа, рассекреченного управлением ФСБ по Ивановской области, следует, что на совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге после проведенной советскими войсками Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции, в результате которой была освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны, он выступил с анализом военной обстановки.

«Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними», — цитирует Гюнше слова Гитлера.

По мнению Гитлера, целью Третьего рейха было «с помощью всех средств выиграть время и способствовать тому, чтобы наши противники скорее раздрались». Он видел возможность для Германии в том, чтобы договориться с англо-американцами о «совместном уничтожении большевизма».

Гитлер даже прочел на совещании сообщение британского информационного агентства, содержащее резкие нападки на Россию. Однако события на фронтах были не в пользу Третьего рейха.

Красная армия продолжала наносить удары против вермахта, приближаясь к границам Германии. Гитлер провел совещание в октябре 1944 года, где заявил о необходимости заключения сепаратного соглашения с англо-американцами против большевиков.

Он приказал разработать план удара по войскам англо-американцев. Однако надежды Гитлера не сбылись, так как Красная армия начала наступление раньше запланированного срока.

Это вынудило гитлеровцев остановить наступление против англо-американцев и перевести войска на Восточный фронт. В результате Британия и США легко вошли на территорию Германии.

При этом западные союзники планировали использовать немецкие силы в борьбе против СССР. Перед окончательным разгромом гитлеровцев британские военные разработали план операции «Немыслимое», предполагающий нападение на советские войска в июле 1945 года — тем не менее, благодаря информации советской разведки, он был сорван.