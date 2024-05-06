Пожар на заводе Diehl в Берлине тушат уже третьи сутки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 32 0

Начиная с 6 мая специализированные компании начнут сносить остатки здания.

Пожар на заводе Diehl в Берлине тушат уже третьи сутки

Фото: Reuters / Lisi Niesner

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Пожар на заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине тушат уже третьи сутки. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.

«Вероятно, так будет продолжаться еще некоторое время — все, что еще может гореть, тоже сгорит», — говорится в материале.

Вода, как отмечается, не может попасть в некоторые труднодоступные секции. Так, 4 мая уже начался частичный снос цеха, чтобы можно было добраться до очагов возгорания.

А начиная с 6 мая специализированные компании начнут сносить остатки здания. Пожар на заводе Diehl в берлинском районе Лихтерфельде начался 3 мая.

В помещениях находились цианид меди и серная кислота, во время горения мог образоваться цианистый водород. Специалисты также зафиксировали в воздухе опасные вещества.

Здание завода к 4 мая выгорело до крыши. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.

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