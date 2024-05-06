МИД Германии отзывает посла в России из-за якобы кибератаки

|
Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

В ФРГ обвинили российскую сторону в причастности к атаке 2023 года.

МИД Германии отзывает посла в России из-за якобы кибератаки

Фото: www.globallookpress.com / Marc Vorwerk / SULUPRESS.DE

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Берлин отзывает своего посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций после обвинений в сторону Москвы в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом заявила представитель МИД ФРГ в беседе с журналистами.

«Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа», — сказала она.

Отмечается, что Ламбсдорф будет оставаться в Берлине на протяжении недели, после чего посол вернется в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Германии вызвал российского посла в ведомство после обвинений России в хакерской атаке 2023 года в отношении представителей СДПГ. Российский дипломат отверг их, указав на бездоказательность и необоснованность. В посольстве РФ назвали демарш МИД Германии очередным недружественным шагом, направленным на разжигание в ФРГ антироссийских настроений.

Кроме того, представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер указал на увеличение случаев шпионажа.

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:58
Задействуют авиацию и флот: в Кремле объяснили необходимость ядерных учений в России
14:46
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги и развернулся
14:37
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию
14:30
«Уже на грани»: эксперт назвал ядерные учения в России сигналом для Запада
14:22
Пожар охватил сразу несколько дачных поселков в Иркутской области
14:11
МИД России вызвал посла Британии Найджела Кейси

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
«Много проблем»: Чеботина призналась в неудачном изменении своей внешности
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео